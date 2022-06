Une Vraie Terrasse de Roi!!!

Grâce une toiture de bois qui longe la parti latérale de la maison, on a un espace véranda pour se réfugier à l'ombre aux heures les plus chaudes. Les lames de bois juxtaposée aux larges portes vitrées qui mènent à l'intérieur de la maison, apporte une touche asiatique, zen à l'ensemble, et ceci tout en permettant de préserver l'intimité des habitants, à la manières des systèmes de Jalousie à l'horizontal.