Scribble Pen, à la recherche de la couleur parfaite

L’orange profond d’une tulipe de printemps, les reflets du soleil sur des cheveux… parfois une couleur peut-être difficile à décrire et impossible à retrouver. Sauf si vous avez sur vous votre Scribble Pen ! A l’intérieur, sept cartouches d’encre rechargeables (cyan, bleu, magenta, rouge, jaune, noir et blanc) qui sont mélangées pour former la couleur désirée.

Il est possible de stocker jusqu’à 100 000 couleurs au total : on voit à quel point cela peut être utile pour les artistes, créateurs de mode, décorateurs, designers… Mais pas seulement ! Si vous êtes par exemple en train de penser la construction d’une maison et que vous trouvez la couleur parfaite pour le mur de votre future chambre, vous pourrez ainsi la garder en stock puis la reproduire le temps venu sur une feuille de papier et la faire faire sur mesure à la quincaillerie. Pour les travaux de rénovation, ce stylo peut également être d’une grande aide car vous pourrez accorder vos meubles, vos tissus, vos accessoires, vos murs beaucoup plus facilement entre eux. Le Scribble Pen n’est pas encore en vente mais vous pouvez le pré-commander sur le site : il vous en coûtera environ 150$, soit 110€. Alors, que pensez-vous de ce stylo – gadget ou produit miracle ?