Une Rénovation Épurée et Lumineuse!

Le leitmotiv des concepteurs du courant Slow Design est d'apporter des solutions simples aux problèmes épineux. Les propositions les plus simples sont souvent les plus efficaces. Faisant écho au concept de slow food, né en Italie dans les années 90, ce type de conception vise à donner plus de considération aux personnes et la nature, et de créer des propositions qui optimisent les ressources, plus durables et plus polyvalents.

Voici quelques-uns des points qui tiennent à coeur à EMMME Studio, une jeune société basée à Madrid qui nous présente aujourd'hui un projet intéressant: la transformation d'une habitation lumineuse en une belle maison aux accents vintage. Découvrez donc, étape par étape, la transformation de cet appartement.