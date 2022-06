Une maison des années 60 reprend Vie

Notre nouveau numéro de 360° vous propose aujourd’hui de visiter la rénovation d’une maison individuelle à Eysines, dans la Gironde. Les travaux prévoyaient l’aménagement des combles pour une surface à l’arrivée de 114 m2.

Les architectes de Biensür en ont fait une très belle réalisation, en liant les espaces entre eux, en créant de nouveaux espaces et en redonnant de la lumière à toutes les pièces intérieures. D’une banale maison des années 60 de plein pied, les propriétaires sont ainsi passés à une grande maison élégante et fonctionnelle, lumineuse et ouverte.

Cet atelier d’architecture et de graphisme de Bordeaux, que nous apprécions beaucoup chez Homify, accompagne et guide les rêves de chaque client sur mesure, de façon rigoureuse et originale. Véritable laboratoire créatif toujours en ébullition, cet atelier d’architecture a utilisé la légèreté d’une ossature métallique de profilés minces en acier galvanisé pour construire un havre de paix sur un terrain arboré et en pente.

Nous vous faisons faire un tour du propriétaire !