Modernité assurée pour cette maison ancienne!

Le cabinet Tact Architectes nous dévoile une de ses réalisations à Nantes. Notre visite du jour nous propose un savoureux mélange d'architecture contemporaine et traditionnelle. S'inscrivant dans un projet de conservation du patrimoine, l'extension dessinée par nos architectes bien que contemporaine s'intégre à merveille dans le paysage architectural vernaculaire. Les bâtiments préxistants ont ainsi été conservés sauf pour un corps et se sont vu sublimés par deux volumes contemporains. En avant toute pour cette visite des plus intéressantes!