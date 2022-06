Réhabilitation de charme dans le sud de la France

Intelligemment mis en valeur par l'entremise du blanc, le mobilier de cette pièce lui donne un certain cachet pittoresque. Les reproductions de maîtres et la pile d'ouvrages en font également un endroit propice à la réflexion et au travail. On s'imaginerait assez facilement attablé à feuilleter une rétrospective de Paul Cézanne. La grande ouverture vitrée, une fois de plus, inonde cet espace de lumière. Le feuillage printanier vient compléter cette triade vert-blanc-terre de sienne qui crée une harmonie presque parfaite ! Chapeau !