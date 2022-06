5 astuces de grand-mère pour tous les jours !

On les adore, on les chouchoute, on les écoute avec tendresse et respect et on les fête tous les ans le premier dimanche de mars. Qui sont-elles ?

Les grands-mères, pardi ! Leur sagesse sans faille et leurs précieux conseils simplifient notre quotidien ! C'est pourquoi nous avons décidé de les mettre à l'honneur en vous révélant certains de leurs secrets ! Munissez-vous d'un petit calepin et prenez note. Il y en aura pour tous les goûts !