Conversion durable d'une grange

Après avoir évacué les gravas et tout ce qui n'est plus utile, il faut commencer à faire les réparations nécessaires afin de récupérer ce qui est récupérable. Cette phase nécessite l'installation d’échafaudage pour permettre d'atteindre tous les niveaux du bâtiment et faciliter l'accès aux endroits les plus difficiles à atteindre. Ne pas oublier le volet sécuritaire qui très important !