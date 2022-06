Cubes suspendus dans les airs !

L'extension se compose de deux cubes habillés d'un bardage en bois surplombant la partie rez-de-chaussée de l'habitation quasi entièrement vitré. Ces volumes impressionnants et imposant donnent caractère à l'ensemble de la propriété, le fait qu'ils reposent sur des murs vitrés donnent une fausse impression de légèreté et fragilité. L'utilisation du bois comme revêtement protecteur associée à l'installation de baies connectent la propriété avec la nature et le paysage extérieur.