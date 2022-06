Noir c'est noir près de Toulouse !

C'est dans le sud-ouest de Toulouse, à Lauzerville, que nous nous rendons sans plus attendre afin d'y admirer cette somptueuse réalisation signée de main de maître par Patrice Cagnasso et son agence située dans la ville rose, Ar-Quo ! Terminée en novembre 2011, les objectifs étaient clairs : s'ouvrir aux Pyrénées, faire du contemporain en utilisant la triade bois, verre et acier.

Un autre matériau est venu semer la zizanie : le béton ! Parvenant à l'intégrer avec brio à l'élément acier sans jamais créer d'asymétrie, nos experts ont réussi une véritable prouesse architecturale avec cette réalisation qui, contre toute attente, se fond parfaitement dans le décor ! La visite peut commencer !