Incroyable Maison de Verre!!

C'est dans la banlieue parisienne que nous nous rendons aujourd'hui afin d'y admirer cette somptueuse extension de verre et d'acier qui vient donner une identité nouvelle à un style architectural à cheval entre le 19ème et le 20ème siècles : la meulière. En effet, ces dernières furent construites pour la plupart entre 1880 et 1930 par de riches parisiens souhaitant profiter de la campagne. Elles contribuent aujourd’hui à donner une âme aux petits quartiers résidentiels des banlieues de Paris et font partie du patrimoine typique de la région Île de France.

Créer un espace fonctionnel, redistribuer les pièces sur un terrain en pente et en rez de jardin, tels sont les défis que se sont proposés de relever les experts de Desjo Conception, décorateurs d'intérieur à Paris. Découvrons sans plus attendre le résultat !