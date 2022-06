Rénovation et réaménagement spectaculaires !

Le logement que l'on voit n'était pas équipé de salle de bain ce qui posait un sérieux problème de commodité. L'ampleur des travaux est considérable puisque le salon va être agrandi afin de pouvoir recevoir la nouvelle cuisine. Dans un deuxième temps, l'espace rendu disponible pourra lui accueillir la nouvelle salle de bains.

Non seulement le logement va se doter d'une pièce supplémentaire mais en plus ce bouleversement de l'espace va permettre de rendre l'appartement beaucoup plus spacieux et fonctionnel de même que d'ouvrir les espaces intérieurs sur l'extérieur et de faciliter la communication entre ces espaces.