10 astuces pour avoir une maison propre en 10 minutes

Un écran d'ordinateur crasseux peut ruiner le look minimaliste et épuré de votre coin bureau. Un clavier d'ordinateur a également tendance à cumuler de la saleté et devenir un vrai repaire où les bactéries prolifèrent. Munissez-vous des nettoyants appropriés et nettoyez quotidiennement votre ordinateur afin de d'être plus attentif dans votre travail.