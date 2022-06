Avant/après : quand seulement un peu de décoration suffit

Dans l'avant/après d'aujourd'hui nous verrons un projet un peu moins impressionnant que d'habitude, mais qui mérite tout de même un coup d'oeil. Le petit studio de 26m2 que nous nous apprêtons à visiter n'avait en effet pas besoin d'une rénovation totale, mais plutôt d'une main heureuse et surtout d'un goût certain. La rénovation est en fait plutôt une décoration de ce lieu, seuls quelques détails ont été rajoutés ou rafraîchis, et pourtant l'appartement possède maintenant une seconde vie!

Orchestré par les architectes d'intérieur de INSIDES à Marseille, le projet présenté aujourd'hui est un fait quelque chose que nous pouvons tous faire chez nous, avec un budget limité. Une aubaine !