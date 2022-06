Embellir son intérieur grâce aux Matériaux Bruts!!

Nous assistons en ce moment à un grand retour des matériaux bruts en décoration et en architecture, qui correspondent à un goût croissant pour un style authentique, en réaction à un minimalisme contemporain parfois jugé trop froid, impersonnel et artificiel. Le charme de l'ancien, de l'usure et de l'artisanal est devenu très prisé, ainsi que l'usage de matériaux naturels plus écologiques et dotés de plus de personnalité.

Voici un petit tour d'horizon de l'art et la manière de décorer avec des matériaux bruts, pour des intérieurs au style industriel ou encore néo-rustiques personnels, chaleureux et confortables!