Modernité et tradition: Comment mélanger les styles?

Comme nous le disions, il est aujourd'hui très à la mode de mélanger les genres afin d'apporter différentes ambiances à votre intérieur. Ces changements peuvent s'effectuer au niveau du mobilier, de l'agencement, ou encore des murs et du sol. Différentes options s'offriront à vous en fonction de votre intérieur, de son style original et de sa taille. Les maisons de campagne au décor rural peuvent facilement bénéficier de petits changements au niveau du mobilier qui peuvent venir moderniser l'intérieur tout en gardant l'atmosphère d'antan, chaleureuse et confortable. Pour les appartements, il est aussi possible de rendre une pièce principale plus moderne avec le mobilier ou encore le revêtement des murs et du sol. Des tas de possibilités s'offrent donc à vous, que vous souhaitiez changer de mobilier ou changer complètement d'agencement intérieur.

Nous avons ici un parfait exemple du mélange des genres : un agencement très moderne grâce à l'absence de murs pour séparer les différents espaces. Ce salon très vaste et lumineux est résolument moderne, mais tellement chaleureux grâce à un style de mobilier plus classique et rustique : la grande bonnetière en bois, malgré sa conception classique, s'intègre parfaitement dans l'espace. En somme, l'important est de trouver un bon équilibre entre modernité et tradition. Voici d'autres mélanges très intéressants pour les autres pièces de votre intérieur :