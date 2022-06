Un Lumineux et Familial Écrin de VERRE!

Du coté de la salle à manger, l'ambiance est un ton plus classe, avec une lumière moins importante due à l'éloignement de la baie vitrée, ce qui donne une atmosphère plus intime et sophistiquée. La grande table en bois foncé est elle aussi plus chic que la table de la cuisine, et les chaises sont de conception plus robuste et haut de gamme. Dans cette partie, on ne peut que remarquer le magnifique éclairage qui vient donner toute sa splendeur à la pièce : un lustre composé d'un ensemble de cinq petits spots modernes brillants suspendus au dessus de la table, dans toute sa longueur. Cette éclairage est impressionnant et, à lui seul, parvient à rendre la pièce extrêmement chaleureuse.