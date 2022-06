Guide Pratique : Peindre une pièce soi-même!

Une fois la pièce aménagée et prête pour les travaux, il est temps de préparer le mur pour la peinture.

C'est le moment de retirer les clous et les chevilles du mur, et de combler les trous à l'enduit de rebouchage. Si le mur est couvert de papier peint, c'est le moment de le retirer. Le mur doit être poncé et lessivé pour offrir une bonne base propre et lisse à notre travail.