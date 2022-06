Comment Aménager une Salle de Bain Moderne?

La salle de bain est un vaste terrain de jeu où on peut jouer sur les coloris qu’on s’attend à voir associés à certains matériaux. On pense ainsi a priori que la faïence implique le blanc, le métal, le gris etc. Si vous voulez insuffler de la modernité dans votre salle de bain, c’est le moment ou jamais de déconstruire ces préjugés. Par exemple, en choisissant des robinets sombres, voire noirs, vous apporterez à votre salle de bain une touche extrêmement sophistiquée et résolument originale. Le noir est une couleur puissante et élégante, si vous ne voulez pas la jouer trop dramatique, associez-le à des matériaux scintillants et utilisez le seulement par touches. C’est en brisant les conditions que le style moderne peut apparaître. Nous vous recommandons par exemple de faire le choix d’un robinet en cascade chromé avec une touche de noir ou bien un robinet à forme originale noir, mat. Le noir mat contribue à instaurer un climat zen dans la salle de bain. Vous pourrez aussi choisir différents coloris en fonction des robinets : la modernité repose aussi sur la liberté que chacun prend de suivre ses envies ! Si vous êtes vraiment ludiques, vous pourrez aussi jouer sur les associations de couleurs entre celle du robinet, celle de la vasque du lavabo et celle du meuble ou de la planche sous-vasque. En fonction du style moderne souhaité, les couleurs pourront suivre !