Faire de sa maison un espace bien rangé, une machine bien huilée n'est pas quelque chose d'aisé ! Il s'agit bien sûr d'un processus long avec lequel vous vous familiariserez avec le temps. Il s'agit dans un premier temps de se connaître et dans un second temps de connaître sa maison. Plus que tout autre espace, la cuisine, au même titre que la salle de bain est un lieu qui ne souffre pas le désordre. Pas évident pourtant de stocker produits alimentaires et ustensiles de manière efficace et intelligente, c'est pourquoi nous vous avons consacré aujourd'hui une sélection de 12 idées astucieuses pour une cuisine organisée !