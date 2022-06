Quel est mon Tapis Design?

Les tapis pour enfants s’inspirent souvent des héros des dessins animés ou bien des lettres et des nombres et leurs motifs sont généralement très colorés et chatoyants. Avec un peu d'imagination et un bon agencement des couleurs, l'on peut utiliser le tapis pour designer la chambre en fonction du sexe de l'enfant ( souvent bleu pour un garçon, et rose pour une fille ). Les tapis pour enfants sont réalisés avec des fibres très douces, anallergiques, résistantes et fiables, faciles à nettoyer à l’aide d’un aspirateur.