Avant / après: découvrez la rénovation d'une chambre de rêve

Voici un premier aperçu de la chambre après la rénovation. Le lit beaucoup plus confortable est composé d'une nouvelle literie et de plusieurs coussins. L'armoire ouverte et désordonnée a disparue et a laissé place à une tête de lit noire, chic et sobre. Les fenêtres sont recouvertes de longs rideaux semi-transparents et un grand miroir a été installé au centre de celles-ci. Un grand tapis recouvre dorénavant le sol, sa couleur beige contraste joliment avec le côté plus obscur de cette chambre.