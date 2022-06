9 idées de façades uniques et fabuleuses !

C'est le bureau d'architectes Biuro qui a créé ce design intrépide et audacieux. Une moitié de la maison est fermée et cache son intérieur alors que l'autre moitié au contraire le révèle à travers de grandes baies vitrées. Le côté inventif et ludique de cette symétrie contraste avec la forme classique de la maison et forme un design moderne et audacieux.