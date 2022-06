14 idées malignes pour vos tâches ménagères !

Nous aimerions tous être cette personne qui nettoie en même temps qu'elle cuisine. Et bien, nous nous cherchons seulement des excuses si nous ne le faisons pas. Rien de plus simple que de se munir d'un sac en plastique et d'y mettre ses déchets organiques lors de l'élaboration de nos repas. Et il en va de même pour passer un coup d'éponge sur le plan de travail lorsque les ingrédients chauffent dans la poêle.