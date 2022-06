Une magnifique maison moderne et minimaliste !

Direction l'Argentine et plus particulièrement la ville de Rosario pour vous faire découvrir le superbe projet de nos experts architectes du cabinet VISMARACORSI ARQUITECTOS. Une magnifique maison moderne à la blancheur immaculée qui séduira tous les amateurs d'architecture. On vous fait découvrir sans plus attendre cette ambitieuse construction, qui on vous le promet, ne vous laissera pas de marbre.