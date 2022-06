Certainement le Plus Beau des Studios.!!

La rue Rivoli à Paris compte parmi les artères emblématiques du 1er arrondissement et l'article du jour nous propose de pénétrer l'intimité d'un appartement parisien. Situé sous les combles, l'intérieur qui est l'objet de notre intérêt n'a rien à envier aux grands logements provinciaux. L'espace a été aménagé avec grand soin et beaucoup d'ingéniosité par l'architecte d'intérieur Cristina Velani qui a su draper le lieu d'une nouvelle splendeur et tirer au mieux parti de la structure même du bâtiment.

Comme vous allez pouvoir le voir, l'ossature en bois de la bâtisse qui affleure à la surface des murs a été utilisée en tant qu'élément de décoration à part entière. Les poutres apparentes rajoutent encore au charme des toits créant des espaces en sous-pentes. Côté style et décoration d'intérieur, l'appartement mélange les inspirations et marie les influences pour donner vie à un univers chic et raffiné, chaleureux et convivial.

Sans plus faire durer le suspens, découvrons ensemble ce superbe loft sous les combles!