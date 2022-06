Les 16 meilleurs Dressings réalisés par nos experts Français

30 000 € ont été alloués à ce dressing : Nous avons imaginé et créé un dressing sur mesure et l'avons intégré dans cet espace sous toiture. Il s'agit d'un dressing en carré qui devait comporter des espaces ouverts et des tiroirs pour le rangement y compris des bottes. Nous avons consacré la sous pente aux rangement des chaussures et sacs dans les tiroirs et les casiers ouverts. L'espace latéral sous toiture a été exploité au maximum pour y organiser le rangement des vêtements saisonniers. Un coffre de rangement servant aussi de banquette complète le mobilier et confortabilise l'utilisation de l'espace dressing. L'éclairage a été retravaillé par l'intégration de spots dans le plafond existant, une suspension de 80 cm de diamètre à double abat-jour de la créatrice verviétoise HIND RABII a été posé comme élément décoratif et des bandeaux led ont été placés dans les caisses sous toiture pour rendre confortable la recherche de vêtements dans cette zone plus sombre. Nous avons travaillé le mobilier dans une teinte bois foncée, ainsi que le sol de l'entrée du dressing. L'espace central reçoit quant à lui un revêtement tapis moelleux et clair pour contraster, apporter lumière, moelleux et confort. Le store de fenêtre a été réalisé sur mesure ainsi que le coussin du coffre passepoilé, le tissus sélectionné et le papier-peint s'harmonisent dans des couleurs claires. Un ensemble harmonieux, doux, pratique et confortable à vivre. – atelier Pourpre Design & Décoration