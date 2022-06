Avant – Après: la construction d'une terrasse

Le bois est le matériau idéal pour un patio ou une terrasse en bois. Il rayonne la chaleur et est connu pour sa durabilité et ses propriétés d'entretien facile. Il est aussi agréablement chaud au toucher et relie souvent la maison au jardin d'une manière efficace et esthétique. Nous souhaitons vous montrer aujourd'hui la construction d'une telle terrasse.