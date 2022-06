8 Superbes Salles de Bains Rustiques!

Le style rustique se base fortement sur l'usage des matériaux classiques tels que le bois et la pierre. Bien que les salles de bain modernes ont tendance à utiliser des sols modernes et contemporains comme tels que les carrelages et autres bétons cirés, le bois reste l'alternative la plus appropriée aux intérieurs classiques, voire rustiques. Dans une maison en pierre, le parquet pourra être utilisé jusque dans la salle de bain. Très confortable, ce type de revêtement classique vieillit bien et reste classe et esthétique à travers les années et les styles. La teinte de parquet exposée dans cette photo est particulièrement chaleureuse : un bois foncé, mais pas trop, qui s'accorde parfaitement avec les murs de pierre et le mobilier très simple de cette salle de bain.