Jouons à Tetris !

Différents aspects de la construction sont à prendre en considération. À la base du projet, une architecture asymétrique néede la volonté de faire se rencontrer deux mondes. Entre rigidité et souplesse, nous observons deux entités volumiques propres l'une encrépis, l'autre en bois savamment imbriqués afin de créer une certaine dynamique à l'ensemble de la propriété. Non seulement les matériaux permettant d'instaurer une rythmique visuelle mais également leurs couleurs créent un effet saisissant. Coiffé en plus de cela d'un toit en tuiles et dotée de façades vitrées, la construction possède plus d'un atout !