Du cubisme à la picasso !

Un intérieur lumineux et moderne nous accueille ici. La palette de couleurs gris clair et blanc recouvrant les revêtements au sol et murs se voit réfléchie par la lumière créant un effet des plus remarquables. Toute en sobriété le coin cuisine salle à manger ouvert permet en libre circulation des habitants à travers les espaces. Un îlot de cuisine centrale pratique a été installé pour une cuisine des plus ergonomiques et esthétiques