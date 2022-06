Une Maison qui Cache bien son Jeu !!

Et voici la maison avant le début des travaux, la propriété de plain pied datait des années 70 et ne proposait pas beaucoup de solutions de couchage ni de place pour les convives en visite ou tout simplement les vacanciers en séjour dans la région.

Offrant uniquement deux chambres et une pièce de vie, le projet a pour but de créer de nouvelles chambres grâce à la constrcution d'une extension et d’une surélévation du bâtiment d'origine. La cuisiné de départ était séparée du reste des pièces et va donc se retrouver au centre de la pièce pour permettre plus de convivialité.