Quelle cheminée me correspond le mieux?

Éloignons nous maintenant du style minimaliste et épuré pour en venir à des ambiances Loft, avec ce foyer de masse incrusté qui reste très design ! Oui, le béton est très tendance et on obtient un contraste intéressant avec la simplicité de cette cheminée et le côté brut et imposant de son cadre.

Ce type de foyer est plein d'avantages : Simplicité d'utilisation, allumage rapide et continu, chauffage économique… tout y est pour une chaleur sûre et un bien être optimal ! C'est un grand classique très fiable, qui nous accompagnera tout au long de l'hiver à moindre coût !

Cependant ce type d'agencement ne conviendra pas à des habitations étriquées, ni à celles et ceux qui recherchent une décoration ouverte et une vue dégagée ! Son volume et son poids peuvent constituer de véritables inconvénients.