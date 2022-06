A quoi faire attention lors de la Planification de votre Cuisine?

Le choix du sol de la cuisine est motivé par des contraintes de la vie de tous les jours.

La cuisine est la pièce la plus vive et utilisée de la maison. Plus que dans les autres le sol est donc soumis à des agressions constantes, il est impératif alors de choisir un revêtement de sol adapté.Le type de revêtement de sol que vous choisissez dépend de votre présence dans la cuisine. Selon que vous soyez un chef passionné et constant ou un habitué des plats déjà prêts, nous allons vous aider à choisir le revêtement de sol le plus apte à vous et à votre cuisine.

Ayuko-studio nous propose un parquet clair.

