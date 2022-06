Une pergola en 9 étapes

La construction d'une pergola est un défi nécessitant des compétences de logistique et de technique. Cependant, le travail accompli est très satisfaisant. BIen souvent vous n'aurez même pas besoin d'un permis de construction, une simple déclaration suffit. Dans tous les cas il vous faut une bonne conception, des matériaux et des outils de qualité, beaucoup d'enthousiasme et surtout du temps libre. Mais la satisfaction et la joie est du travail est garanti !