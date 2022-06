Avant/après : transformation en profondeur pour cette petite maison

Voici la maison après les travaux… La différence est frappante, tellement d'ailleurs que nous nous sommes d'abord demandés si nous étions bien en train de regarder la même maison. Outre le ravalement tant entendu, on peut aussi sur cette photo voir les différents changements qu'a subi ce lieu, en particulier sur les ouvertures. Celles-ci étaient vétustes et ne garantissaient plus une étanchéité totale, c'est pourquoi cette maison est dorénavant une équipée de fenêtres en PVC bien plus isolantes.