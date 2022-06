Découvrez un magnifique appartement en 16 photos

Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un appartement qui a de nombreux atouts. Entièrement rénové par une équipe de décorateurs d'intérieur, il comporte une belle entrée, plusieurs chambres, ainsi qu'une cuisine et un salon modernes. Au goût du jour, il offre de beaux espaces ouverts et lumineux et une déco contemporaine, minimaliste et design qui vous plaira certainement beaucoup. Venez faire un tout dans cet appartement moderne dont les photographies parlent d'elles-mêmes.