Comment personnaliser vos meubles IKEA

Parmi les modèles les plus populaires, on trouve les fameuses étagères Lack. De fait, leur look contemporain et le fait qu'elles soient faciles à installer sont deux atouts de taille qui en font des candidats idéaux pour les chambres, les salons et les bureaux. Mais si on trouve le même modèle partout, elles perdent de leur superbe. Pour éviter cela, peignez le mur sur lequel vous les posez dans une couleur originale. Ici, elles semblent faites sur mesure pour correspondre à ce bureau design en noir et blanc.