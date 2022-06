Drôles d'Oiseaux: une collection de meubles à monter soi-même!

La collection de meubles Drôles d'Oiseaux se situe quelque part entre le design industriel et le Do-It-Yourself: cette approche originale et hybride a donné naissance à une gamme de meubles ludique, contemporaine et modulable, pensée pour s'adapter même aux plus petits espaces d'habitation.

Le studio Fritsch-Durisotti, à l'origine de ce projet, se démarque par une approche expérimentale et novatrice, centrée autour du concept de design positif , qu'ils décrivent comme une posture humaniste et proactive dirigée vers l’avenir . Cette démarche visionnaire se traduit par l'usage des dernières avancées techniques, comme l'impression 3D, ainsi qu'une approche centrée sur l'utilisateur qui peut montrer son meuble lui-même.