Améliorez votre maison pour moins de 500 euros

L'extérieur de notre maison est d'une importance capitale. Non seulement c'est ce que les passants, les voisins et les invités voient en premier, mais c'est aussi ce que nous voyons chaque jour, avant de rentrer chez nous. Même si nous n'y prêtons pas toujours attention, un extérieur délaissé peut nous déprimer et nous donner une vision négative de notre maison. Pour éviter cela, il est utile d'entretenir la pelouse mais aussi les dalles devant la maison. Un entretien qui ne coûte presque rien, à part un peu de temps. Pensez aussi à repeindre, quand cela s'impose.