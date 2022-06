12 astuces pour donner un look moderne à votre intérieur sans trop dépenser

Si vous avez un petit budget déco, le look moderne est un must, parce qu'il repose sur des idées parfois très simples et minimalistes, qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Si vous avez envie d'apporter une touche moderne à votre intérieur mais que vous n'avez pas un budget énorme, cela ne pose donc aucun problème ! Pour commencer, il faut d'ailleurs faire place nette et débarrasser votre appartement ou votre maison de tout ce qui est inutile et démodé, ce qui ne coûte rien. Une fois que vous aurez accompli cette première étape, voici 12 idées que vous pourrez reproduire chez vous pour créer une déco moderne sans vous ruiner.