Une Maison de Ville Grande Ouverte sur la Nature

Ce qui nous frappe en observant cette façade sont ses grands vitrages, qui créent un accès privilégié sur l'extérieur. Les lignes de l'habitation sont contemporaines et modernes, avec leur esthétique minimaliste, son toit plat et son revêtement mural d'un blanc immaculé. L'ensemble garde malgré tout une certaine chaleur grâce aux cadres de fenêtre en bois, et ne tombe pas dans un cubisme impersonnel et froid.

Nous pouvons d'ici les petits balcons étroits aménagés dans l'alcôve des fenêtres, une incitation de plus à profiter du soleil et de la vue sur le jardin.