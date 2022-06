Comment créer votre coin Télé Parfait?

Cet espace de détente doit rester sobre et uni, on préférera alors une concorde parfaite des teintes. Cependant, on pourra se faire plaisir en choisissant des couleurs atypiques : ce bleu grisé par exemple, amène une certaine douceur pour un coin télé tout à fait apaisant. De plus une teinte plus sombre créera une ambiance très cinéma pour profiter du film à fond !