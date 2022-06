Comment créer un jardin adapté aux chiens?

Le premier élément et le plus important est de s'assurer que le jardin est bien clôturé! Nos amis à quatre pattes ont vite fait de s'aventurer dehors et de risquer un accident ou de se perdre.

La clôture doit être assez haute pour que le chien ne saute pas par-dessus, et si elle est posée sur une surface meuble comme de la terre que le chien pourrait creuser, on doit s'assurer qu'elle est enterrée assez profondément pour que le chien ne puisse pas se frayer un passage en-dessous! Il est important de vérifier sa solidité et de s'assurer que le chien ne puisse pas se glisser dans un interstice ou un défaut de la clôture.

Il faut veiller à ce que la porte soit bien fermée, et éventuellement installer des fermetures automatiques.