Comment poser et créer des Moulures en Plâtre soi-même?

La pose d'une moulure préfabriquée ou faite maison est une opération très simple à réaliser.

Le matériel :

- Une colle adaptée à la pose de nos moulures

- De l'enduit à lisser et une spatule

- De petits clous ou des pointes à ficher dans le mur, ainsi qu'un marteau

- Si l'on pose une corniche dans des angles, une boîte à onglet pour aider à la découpe

- Une petite scie pour découper nos moulures

- Une brosse et un seau d'eau

- De la peinture et un pinceau

La préparation des éléments d'une corniche

Avant la pose, on doit calculer la longueur des corniches et les découper si nécessaire. Certains fragments devront éventuellement être raccourcis, ou bien découpés en biais à un angle de 45 degrés pour venir s'inscrire dans les angles de la pièce (une boîte à onglet peut alors nous être utile).

La pose

- Passer un coup de brosse mouillée au dos de la moulure pour l'humidifier.

- Préparer notre colle et l'appliquer au dos de la corniche et au mur.

- Appliquer la corniche en suivant précisément la ligne que nous avons tracée précédemment: l'alignement des éléments est fondamental pour un beau résultat. Elle doit être posée au mur et fermement maintenue. Des clous peuvent être plantés en-dessous pour la maintenant pendant le séchage. Des irrégularités peuvent exister au mur et plafond, que nous comblerons plus tard. Pour une rosace ou un ornement similaire, suivre la même procédure.

- Laisser sécher la colle puis retirer les clous. Combler les vides et les interstices à l'enduit de lissage, et poncer les joints entre le mur et la moulure avec soin.

- Peindre la moulure afin de lui donner une belle apparence, finir de corriger les défauts, et l'unifier avec le mur.