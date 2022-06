Une Maison Citadine Lumineuse et Épurée

L'aménagement des pièces est pensé avec une grande sophistication et beaucoup d'attention portée aux détails. Sous l'apparente simplicité, on découvre une décoration très soignée: portons par exemple notre attention au plafond et ses lignes délicatement ondulées pour le constater.

Le choix des stores est également remarquable, avec leur esthétique simple et leur texture translucide qui vient créer un flou tout en douceur, sans venir faire obstacle à la luminosité de la pièce. Nous retrouvons également ici les luminaires du séjour et de la cuisine, qui viennent faire office de signature et apporter une unité à l'ensemble de la décoration.