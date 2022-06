Une Maison Familiale de Caractère!

Les couleurs choisies pour l'aménagement, outre le blanc omniprésent, sont des teintes sombres comme le gris anthracite, le noir et le mauve. Le parquet est grisé pour lui donner une allure plus contemporaine. Le couloir est ici pensé comme un pont ou encore un balcon, donnant sur l'escalier et bordé de rembardes en métal noir.

Les pièces sont distribuées sur notre gauche et une fenêtre nous fait face pour fournir de la luminosité à l'espace.