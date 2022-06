8 conseils pour le pique-nique parfait

1. Une couverture, si possible avec un enduit pour résister à l’eau, l’humidité, le froid et la saleté. Personne n’a envie de sacrifier sa belle couverture en cachemire, n’est-ce pas ? Si vous souhaitez un peu de confort, misez plutôt sur de gros oreillers moelleux.

2. Des plats et des couverts, qui soient idéalement incassables et stables. Si vous pensez à l’environnement et à votre planète, n’utilisez pas de vaisselle jetable (gobelets, assiettes, couverts).

3. Un sac isotherme, le compagnon indispensable pour maintenir les boissons, la viande et les produits laitiers longtemps au froid. Notre conseil : laissez refroidir un moment les plats surgelés avant de les mettre dans le sac.

4. Des torchons, des serviettes en papier - qui dit nourriture dit couverts sales, mains grasses etc. Ayez toujours des serviettes pour éviter que votre belle couverture soit recouverte de saletés.

5. Un sac poubelle, pour ranger et nettoyer votre zone de pique-nique et la laisser aussi propre que vous l’avez trouvée

6. Des tuperware, dans lequels vous pourrez transporter vos fruits, salades, desserts et compagnie sans risquer de les abîmer. Vous pourrez ainsi également rapporter les restes chez vous une fois le pique-nique fini sans risquer de salir l’intérieur de votre sac.

7. Un couteau suisse – car les couteaux en plastique ne peuvent pas vraiment bien couper le pain. Vous pourrez également profiter de ses multiples fonctions pour ouvrir des bouteilles de vin ou des conserves.

8. Une protection anti-moustiques – vous voulez partager vos délicieux plats avec des créatures affamées de sang ? Luttez contre les moustiques, les abeilles, les guêpes et autres nuisibles avec des sprays achetés en pharmacie ou des bougies parfumées. Pique-nique tranquille assuré !