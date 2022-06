Un cottage entre tradition et modernité

Wren Cottage est un chalet en brique traditionnelle quia été remis au goût du jour. Plusieurs extensions lui ont été ajoutées, gracieuseté de Hart Conception et construction. Les extensions ont été créative ajoutée sur un certain nombre d'années pour atteindre une forme attrayante et extérieur uniforme. Ayant travaillé sur un certain nombre de projets patrimoniaux dans le sud-ouest de l'Angleterre, Hart Conception et construction sont spécialisé dans la rénovation de bâtiments tout en conservant «l'âme» du bâtiment d'origine, et cette maison est un témoignage de leur expertise et de compétence.

Une extension moderne peinte dans une teinte de blanc cassé siège à côté de la maison de briques d'origine. La brique rouge a par ailleurs été intégrée dans les intérieurs comme un mur de dispositif pour une dose supplémentaire de rural, charme rustique. Le mélange de moderne et traditionnel qui peut être vu à l'extérieur reflète la composition complémentaire de styles rural et contemporain qui circule à l'intérieur de cette maison élégante. Découvrons ce projet impressionnant.