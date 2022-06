8 choses qui doivent absolument disparaître de votre chambre !

Les avis diffèrent sur le fréquence à laquelle vous devriez remplacer vos couettes et vos coussins. Certaines personnes très maniaques changent de literie tous les ans, d'autres plus distraites ne le font que tous les 10 ou 20 ans. La plupart des experts conseillent de changer la literie tous les 5 ans si l'on veut être certain de dormir dans un environnement sain.

Pensez à nettoyer vos couettes et vos coussins ! Un entretien régulier prolongera la durée de vie de votre literie et vous aidera à combattre la saleté qui s'y incruste, la sueur et les acariens.